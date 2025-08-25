Trendyol Yaz Aylarında Plaj ve Klima Ürünlerine Yoğun İlgi

Trendyol, yaz aylarında kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ürünleri açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol'da haziran-ağustos döneminde plaj kategorisi ürün siparişlerinde yüzde 1500'e varan artış görülürken, klima siparişleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70'in üzerinde yükseldi.

Yaz aylarında elbise, sandalet, terlik, şort, mayo, güneş kremleri ve iklimlendirme (klima, vantilatör) kategorilerindeki siparişlerde artış yaşandı.

Haziranda önceki üç aylık döneme kıyasla vantilatör satışlarında yüzde 500'ün üzerinde artış görülürken, pareo, deniz ayakkabısı ve plaj çantası gibi sezonluk ürünlerde talep yüzde 1500'ü aştı.

Geçen yılın yaz dönemine göre en yüksek artışlar yaklaşık yüzde 27 ile anne, bebek, çocuk kategorilerinde kaydedilirken, bu kategorileri otomobil ve motosiklet, hobi ve eğlence ile giyim, kozmetik ve kişisel bakım kategorileri takip etti.

Yaz döneminde öne çıkan ürünler arasında, tekli elektrikli ocak, uydu alıcılı akıllı televizyon ve 12 bin BTU kapasiteli klima yer aldı. Televizyon ve beyaz eşyaya yönelik talep geçen yazla benzer seviyelerde gerçekleşirken, klima siparişleri yüzde 70'in üzerinde artış gösterdi.