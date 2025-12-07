Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik işaretlerine uymalarını gerektiğini duyurdu. Belirtilen tarihlerde bazı yollar tamamen kapatılacak veya kontrollü geçiş uygulanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pamukkale Bağlantı Köprüsü'nde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 9 Aralık'a kadar Pamukkale-Denizli il yolunun Pamukkale istikametinde otoyola katılım kolu ile Pamukkale Kavşağı'ndan Denizli çıkış kolu tamamen araç trafiğine kapatıldı.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Saray Kavşağı'ndan buraya girişlere izin verilmiyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 16-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Akdağ Tüneli'nin Taşova yönünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 35. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 19 Aralık'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

???????Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
