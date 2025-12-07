Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pamukkale Bağlantı Köprüsü'nde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 9 Aralık'a kadar Pamukkale-Denizli il yolunun Pamukkale istikametinde otoyola katılım kolu ile Pamukkale Kavşağı'ndan Denizli çıkış kolu tamamen araç trafiğine kapatıldı.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Saray Kavşağı'ndan buraya girişlere izin verilmiyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 16-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Akdağ Tüneli'nin Taşova yönünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 35. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 19 Aralık'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

???????Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.