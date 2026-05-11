Karayolları Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle farklı güzergâhlarda trafik akışında yavaşlama ve kontrollü geçiş gerektiğini duyurdu. Çeşitli yollarda şerit daraltmaları ve tek yönlü geçişler uygulanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde Karasu Viyadüğü'ndeki yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akyazı-Dokurcun yolunun 30-31. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Bergama-Soma yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten devam ediyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. kilometrelerinde Susurluk-Balıkesir istikametindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Tefenni-Burdur yolunun 10-16. kilometrelerinde yapım, Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 41-43. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde (Gölbek Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 38-45. kilometrelerinde şev temizliği çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
