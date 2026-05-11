Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde Karasu Viyadüğü'ndeki yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akyazı-Dokurcun yolunun 30-31. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Bergama-Soma yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten devam ediyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. kilometrelerinde Susurluk-Balıkesir istikametindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Tefenni-Burdur yolunun 10-16. kilometrelerinde yapım, Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 41-43. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde (Gölbek Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 38-45. kilometrelerinde şev temizliği çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.