Toyota WRC'de galibiyet serisini Hırvatistan'da da sürdürdü

Toyota Gazoo Racing, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2026 sezonunun, 4. yarışı olan Hırvatistan Rallisi'nde ilk iki sırayı alarak yeni bir zafere daha imza attı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, ralli pilotu Takamoto Katsuta'nın yarışı ilk sırada bitirmesiyle birlikte Toyota, bu sezon 4 yarışta 4 galibiyet elde etti.

Japon pilot Takamoto Katsuta ve co-pilotu Aaron Johnston, finalin ardından üst üste ikinci galibiyetlerine ulaşırken, takım arkadaşları Sami Pajari de 2. olarak podyumda yer aldı.

Kenya'daki ilk galibiyetinin ardından formunu sürdüren Katsuta, kariyerinde ilk kez şampiyona liderliğine yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Toyota zirvedeki yerini güçlendirdi

Ralli pilotu Elfyn Evans ve Oliver Solberg pazar günü gerçekleşen yarışlarda en yüksek puanları toplayarak takımlarına önemli katkı sağladı. Bu sonuçlarla Toyota, Markalar Şampiyonası'ndaki liderliğini 65 puan farkla pekiştirdi. Ralli sonunda Katsuta 81 puanla Pilotlar Şampiyonası'nda zirveye yerleşirken, Evans 74 puanla ikinci, Solberg ise 68 puanla 3. sırada yer aldı.

Sezonun bir sonraki yarışı, 23-26 Nisan arasında Kanarya Adaları'nda gerçekleştirilecek. Kanarya Adaları Rallisi, dağlık etapları, volkanik lavdan oluşan, aşındırıcı ve yüksek tutunma özelliğine sahip bir yüzeyle pilotları zorlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı'nın müdür yardımcısı Juha Kankkunen, Ralli pilotu Katsuta'nın üst üste ikinci galibiyetini almasından ötürü mutlu olduklarını belirtti.

Kankkunen, bir Japon sürücünün Japon üreticiyle şampiyonada liderlik yapmasını görmenin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini vurgulayarak, "Bu daha önce hiç gerçekleşmemişti. Tüm pilotlarımız iyi sürüş ortaya koydular ve bu, takımımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.