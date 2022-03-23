Toyota 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'daki 8 montaj hattını durdurdu

Japon üretici geçen hafta meydana gelen depremin ardından ülke içi 6 fabrikasında 8 üretim bandını askıya aldığını açıkladı.

30 BİN ARAÇ ÜRETİMİNİ ETKİLEYECEK

Parça tedarik aksaklıkları nedeniyle alınan durdurma kararının üç gün sürmesi ve RAV4, Land Cruiser modelleri dahil yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin kuzeydoğusunda Tohoku bölgesinde 16 Mart gecesi meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.