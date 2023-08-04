TMO Batman'da açık yığın alanlarına yöneliyor

Batman'da toplamda 300 bin ton buğday ve arpa alımı gerçekleştiren Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) siloları dolunca merkeze bağlı Kösetarla köyü yakınında 300 dönümlük arazi kiralandı. Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, son çiftçi gelene kadar alımlarını devam edeceğini belirterek, 'Rekoltenin yüksek olması nedeniyle 7 yıl aradan sonra TMO, Batman'da 'açık yığın' alanlarına yöneldi. Sıcak hava dinlemeden alımların sürmesi, çiftçiye nefes aldırdı' dedi.

BATMAN'da toplamda 300 bin ton buğday ve arpa alımı gerçekleştiren Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) siloları dolunca merkeze bağlı Kösetarla köyü yakınında 300 dönümlük arazi kiralandı. Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, son çiftçi gelene kadar alımlarını devam edeceğini belirterek, "Rekoltenin yüksek olması nedeniyle 7 yıl aradan sonra TMO, Batman'da 'açık yığın' alanlarına yöneldi. Sıcak hava dinlemeden alımların sürmesi, çiftçiye nefes aldırdı" dedi.

TMO Batman Şube Müdürlüğü, 6 Haziran'da çiftçilerden hububat alımına başladı. Toplamda 300 bin ton buğday ve arpa alımı gerçekleştiren TMO'nun siloları dolunca, merkeze bağlı Kösetarla köyü yakınında 300 dönümlük arazi kiralandı. Getirilen hububat 'açık yığın' alanda depolanmaya başlandı. Kiralanan arazide günden yaklaşık 3 bin ton hububat alımı gerçekleştiriliyor. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, TMO'nun çiftçinin ürettiği tüm ürünleri alacağını ifade ederek, son çiftçi gelene kadar alımların süreceğini söyledi.