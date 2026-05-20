Haberler

TMO, buğday ve arpa alımlarına yarın başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ÇKS'ye kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin 21 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığında kabul edileceğini duyurdu. Randevular e-Devlet ve TMO sitesinden alınabilecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin 21 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığında Kurumun iş yerlerinde kabul edileceğini bildirdi.

TMO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, Türkiye'de hububat hasadının, yağışların devam etmesi nedeniyle geçen yıla göre bir süre geciktiği, gelecek günlerde lokal alanlarda başlamasının öngörüldüğünün altı çizildi.

Alımlara ilişkin bilgilerin de yer aldığı duyuruya, şöyle devam edildi:

"Hasadını yapan üreticilerimizin depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2026 mahsulü ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünleri 21 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığında TMO iş yerlerinde kabul edilecektir. Taahhütname karşılığı geçici depolama amacıyla teslim edilecek ürünler için üreticilerimizin randevu almaları gerekmektedir."

Duyuruda, randevuların "https://randevu.tmo.gov.tr/" adresinden veya e-Devlet üzerinden de alınabileceğine dikkat çekilerek, ayrıca üreticilerin Kurum ile protokol imzalayan lisanslı depolara ürünlerini teslim etme imkanlarının da bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti

Kasabayı basıp katliam yaptılar! Çok sayıda can kaybı var
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Mide kanaması geçiren Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı

AFAD toplantısı için yoldaydı! Ünlü şarkıcı yoğun bakıma kaldırıldı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

SGK'da rüşvet çarkı! "Milletvekili damadı" da gözaltına alındı
Melisa Döngel doyasıya eğlendi, dans performansı dikkat çekti

Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan dans