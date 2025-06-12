Tivibu, NBA 2025 Finalleri'ni Ekrana Taşıyor

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, dünyanın en çok izlenen basketbol organizasyonu NBA final serisini ekranlara taşımayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NBA 2025 Finalleri'nde Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder'ın eşleşmesinde heyecan dördüncü maçla sürüyor.

Perşembe gecesi oynanan üçüncü maçın ardından seride durumu 2-1'e getiren Indiana Pacers, ev sahibi avantajıyla dördüncü maçını kazanarak Oklahoma'da şampiyonluk maçına çıkmak istiyor. NBA finalleri dördüncü maçı 14 Haziran'da Tivibu üzerinden S Sport'ta ekrana gelecek.

Indiana Pacers cephesinde son saniyelerin ismi Tyrese Haliburton, Oklahoma City Thunder'da ise normal sezonun MVP'si Shai Gilgeous-Alexander eşleşmede öne çıkıyor.

Sezonun son serisinde Indiana Pacers 2-1 öne geçerken, dördüncü maç 14 Haziran'da, beşinci maç ise 17 Haziran'da oynanacak. NBA finalleri Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanıyor.