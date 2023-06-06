Tiryakilere kötü haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte yeni fiyatlar

Sigara tiryakilerinin keyfini kaçıracak haberler art arda gelmeye başladı. En son 15 Ocak'ta zam yapılan PM grubu sigaralara dün gelen 5 TL'lik zammın ardından bugün de BAT grubu sigaralara zam yapıldı. Fiyat artışıyla birlikte grubun en ucuz sigarası 36,50 TL, en pahalı sigarası ise 42 TL oldu.

Sigara tiryakileri yeni haftaya zam haberlerinin şokuyla başladı. Dün PM grubu sigaralarına yapılan 5 TL'lik zam satış fiyatlarına da yansırken grubun en ucuz sigarası en ucuz sigarası 37 TL, en pahalısı ise 43 TL olmuştu.

BAT GRUBUNUN EN UCUZ SİGARASI 36,50 TL OLDU

PM grubunun ardından bugün 5 TL'lik bir zam da BAT grubu sigaralara geldi. Yapılan zammın ardından BAT grubunun en ucuz sigarası 36,50 TL olurken, en pahalı sigarası ise 42 TL oldu.

DİĞER SİGARA GRUPLARINA DA ZAM YOLDA

PM ve BAT grubuna yönelik zamların ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanacağını belirten Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, rekabet kanunu gereği tüm firmaların aynı gün zam kararı açıklayamadığını belirtti.

"YIL SONUNA KADAR BİR BÜYÜK ZAM DAHA GELEBİLİR"

Kulislerde konuşulan iddiaya göre enflasyon oranına göre düşük kalan sigara zamları nedeniyle yıl sonuna kadar sigaraya 5 TL'lik bir zam daha yapılması bekleniyor.