TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Harası'nda 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi. Dalaman Fatihi isimli tay, 2 milyon 550 bin liradan alıcı buldu.

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. İhalede 73 arap koşu tayından 64'ü 50 bin lira ile 2 milyon 550 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı ise İlker Köroğlu tarafından 2 milyon 550 bin liraya alınan "Dalaman Fatihi" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Dalaman Fatih"ini Engin Yıldız'ın 2 milyon liraya satın aldığı "Şukela" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ve Kemal Altın'ın 1 milyon 500 bin liraya satın aldığı "Doğukentli" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı izledi. TİGEM, 64 tayın satışından toplam 26 milyon 640 bin lira gelir elde etti. - BURSA