TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Harası'nda 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi
TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. İhalede 73 arap koşu tayından 64'ü alıcı buldu ve toplamda 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi. En pahalı tay ise 2 milyon 550 bin liraya alınan 'Dalaman Fatihi' oldu.
TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Harası'nda 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi. Dalaman Fatihi isimli tay, 2 milyon 550 bin liradan alıcı buldu.
TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. İhalede 73 arap koşu tayından 64'ü 50 bin lira ile 2 milyon 550 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı ise İlker Köroğlu tarafından 2 milyon 550 bin liraya alınan "Dalaman Fatihi" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Dalaman Fatih"ini Engin Yıldız'ın 2 milyon liraya satın aldığı "Şukela" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ve Kemal Altın'ın 1 milyon 500 bin liraya satın aldığı "Doğukentli" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı izledi. TİGEM, 64 tayın satışından toplam 26 milyon 640 bin lira gelir elde etti. - BURSA