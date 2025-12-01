Haberler

TİGEM, 14 Safkan Arap Kısrağını Satışa Sunuyor

Güncelleme:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 14 baş safkan Arap kısrağının açık artırma ile satışını gerçekleştirecek. İhaleye elektronik platformdan veya fiziksel olarak katılmak mümkün.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, safkan 14 Arap kısrağının satışını yapacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 14 baş safkan Arap kısrağı, hibrit model kapsamında (fiziki-çevrim içi) açık artırma usulüyle tek tek satılacak.

Müşteriler TİGEM e-Tay Satış Platformu (https://e-taysatis.tigem.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda teklif verebilecekleri gibi fiziki olarak işletmeye gelerek komisyona teklif sunabilecek.

Geçici teminat tutarı kısrak başına 50 bin lira olan ihale, 12 Aralık saat 14.30'da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
