Haberler

Ticari gayrimenkul fiyat endeksi dördüncü çeyrekte yüzde 8,1 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticari gayrimenkul fiyat endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 oranında arttı.

Ticari gayrimenkul fiyat endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı dördüncü çeyrek Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini açıkladı. 2025 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,9 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Türkiye genelinde, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,0 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,5 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 0,8 oranında azaldı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 7,8, 8,1 ve 7,1 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 25,0, 36,5 ve 31,3 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'da gece yarısı ayrılık! Taraftarlar 'Takımın başına o geçsin' diyor

Amedspor'da ayrılık! Taraftarlar "Takımın başına o geçsin" diyor
Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

Genç çifti yıkan gerçek! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

5 gündür dinlenme tesisinde duran aracın içinden dehşet çıktı
Amedspor'da gece yarısı ayrılık! Taraftarlar 'Takımın başına o geçsin' diyor

Amedspor'da ayrılık! Taraftarlar "Takımın başına o geçsin" diyor
NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz

NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Kuzenine IBAN veren genç kız cezaevine girdi, engelli annesi gözyaşlarına boğuldu

Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı! Cezaevine girdi, ailesi perişan