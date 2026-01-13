Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,1 arttı
TÜİK, Kasım ayında ticaret satış hacminin yıllık bazda yüzde 7,1, perakende satış hacminin ise yüzde 14,2 arttığını açıkladı. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticaretinde de artış kaydedildi.
Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,1 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Ticaret satış hacmi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,2 arttı.
Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,5 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,5 arttı
Ticaret satış hacmi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,5 arttı. - İSTANBUL