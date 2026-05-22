Haberler

Ticaret Bakanlığından Avrupa'ya yapılan kara yolu taşımalarında ENS yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'den Avrupa'ya yapılan kara yolu taşımalarında, taşımaya ilişkin emniyet ve güvenlik verilerini içeren Giriş Özet Beyanı (Entry Summary Declaration-ENS) yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirme yaptı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'den Avrupa'ya yapılan kara yolu taşımalarında, taşımaya ilişkin emniyet ve güvenlik verilerini içeren Giriş Özet Beyanı (Entry Summary Declaration-ENS) yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Türkiye'den kara yolu ile Avrupa'ya giden yük taşımaları bakımından, ENS yükümlülüğünün hangi noktada doğduğu, hangi durumlarda yeniden ortaya çıktığı ve farklı güzergahlara göre nasıl şekillendiğinin önem taşıdığı belirtildi.

AB Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında, Türkiye'nin de dahil olduğu taraf ülkelerce kullanılan elektronik transit sisteminin güncel sürümü olan Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi Faz-6'nın (NCTS Faz-6) kullanıma girdiği bildirilen paylaşımda, "NCTS Faz-6'nın uygulamaya alınması ve özellikle Bulgaristan'ın 1 Haziran 2026'dan itibaren ENS sunum şartını getirecek olmasıyla transit işlemleri ve güvenlik verileri arasındaki ilişki yeni yapıya uygun şekilde ele alınmakta, özellikle ilk AB girişi, AB dışına çıkış sonrası yeniden giriş ve buna bağlı ENS yükümlülükleri daha görünür hale gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Türkiye'den Avrupa yönüne Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Hırvatistan gibi ülkeler üzerinden yapılan yük taşımaları için transit beyanlarından ayrı olarak sunulması gereken ENS yükümlülüğüne ilişkin uygulanabilecek senaryoların örnekleri de verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi

Cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim

Maça saatler kala bayram ettiren haber! Kupayı alırlarsa yaşadılar