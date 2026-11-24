Ticaret Bakanlığı, bir araç servisinde tüketiciyi yanıltmaya yönelik uygulamayla ilgili kuruluşa idari işlem uygulandı. Ayrıca konu Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na sevk edildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler ve tüketici şikayeti üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Şişli'de faaliyet gösteren bir otomotiv servisine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde tüketici haklarını ihlal eden çok sayıda mevzuata aykırılık tespit edildi. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaplan, paylaşımında denetimde tespit edilen ihlallere ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığı tespit edildi. Rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme, periyodik bakım ve check-up hizmetlerine ilişkin fiyat listelerinin bulundurulmadığı belirlendi. İşletmenin özel servis statüsünde faaliyet göstermesine rağmen tabela ve servis fişlerinde 'Özel Servis' ibaresine yer verilmediği görüldü. Şikayetçi tüketiciye servis fişi düzenlenmediği, yedek parça fiyat listesinin bulunmadığı ve servis fişlerinde zorunlu bilgilerin eksik olduğu tespit edildi. Tüketiciye satılan araç lastiğinin garanti belgesinin işletmede bulunmadığı ve tüketiciye teslim edilmediği belirlendi. Tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılık tespit edildi. Tüm bu aykırılıklar tutanak altına alınıp, firma hakkında ceza-i işlem uygulandı. Ayrıca; lastikleri kötü durumda olmayan aracın dört lastiğinin de değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi, Yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması, tüketicinin yanıltılması iddiaları nedeniyle konu, ayrıca incelenmek üzere Reklam Kuruluna sevk edildi. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumak, dürüst ticareti tesis etmek ve haksız ticari uygulamalara karşı mücadele etmek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı