Ticaret Bakanlığı ocakta 496 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, ocak ayında 496 firmaya dahilde işleme izin belgesi verirken, 7 firmaya da yurt içi satış ve teslim belgesi düzenledi. Ayrıca, 25 dahilde işleme izin belgesi talep üzerine, 2 belge ise resen iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ocakta 496 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın ocak ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre geçen ay 496 firmaya dahilde işleme izin, 7 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 25, resen 2 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
