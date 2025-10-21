Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Yüksek Riskli Ürünlere Kısıtlama

Ticaret Bakanlığı, ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle, posta veya hızlı kargo taşımacılığı ile ülkeye getirilmesinin kısıtlandığını duyurdu. Yapılan incelemelerde, 182 ürünün 148'inin güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında ülkeye getirilmesinin kısıtlandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, Ürün Güvenliği ve Denetimi ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi' genel müdürlüklerince, bazı e-ticaret platformlarında satılan çeşitli ürün gruplarına yönelik denetim ve laboratuvar analizleri yapıldığını belirtti.

İncelenen 182 üründen 148'inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğunun tespit edildiği, bu gruplarda uygunsuz ürün oranının yüzde 81 olarak belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu doğrultuda insan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşımının temini için söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenlemenin Bakanlıkça yapıldığı belirtilerek, "Yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlanmıştır. Söz konusu düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girmiştir. Tüketici sağlığını korumaya, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleriyle vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
