Haberler

Ticaret Bakanlığından Ramazan ayı öncesi gıda sektöründeki işletmelere denetim

Ticaret Bakanlığından Ramazan ayı öncesi gıda sektöründeki işletmelere denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde Ankara'daki restoran, fırın ve kasap işletmelerinde fahiş fiyat ve zam denetimi yaptı. Denetimlerde ürün etiketleri, belgeler ve fiyat uyumluluğu incelendi.

Ticaret Bakanlığınca Ankara'daki restoran, fırın ve kasap işletmelerine Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat ve zam denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı ekiplerince Ramazan ayı öncesinde üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde fiyat hareketlerini ve kayıt dışı işlemleri mercek altına aldı. Bu kapsamda Ankara'da bulunan kasap, restoran ve fırın işletmelerinde denetim gerçekleştiren ekipler, ürün etiketleri, giriş-çıkış belgeleri ve faturaları inceleyerek fiyat artışlarının fahiş olup olmadığını değerlendirdi. Denetimlerde ayrıca ürün gramajları kontrol edilirken, restoranlarda menüde yer alan fiyatların kasa fiyatlarıyla uyumlu olup olmadığı da denetlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek