Ticaret Bakanlığı, 60 Ticaret Uzman Yardımcısı Alacak

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, 10-19 Aralık tarihleri arasında 60 ticaret uzman yardımcısı istihdam etmek üzere giriş sınavı düzenleyecek. Adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu 60 ticaret uzman yardımcısı, Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanacak.

Giriş sınavı için başvurular, 10-19 Aralık döneminde e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Postayla veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Giriş sınavı, önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Yazılı sınav, 18 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek. Sınav yeri ve saati, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek.

Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla birlikte Bakanlığın kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden her konu grubundan en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için de Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
