İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Libya'da Başbakan Dibeybe ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Libya'da Başbakan Dibeybe ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya ziyareti sırasında Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzerine görüşmeler yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Libya ziyareti kapsamında, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Libya ziyaretindeki temaslarımız kapsamında Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe ile görüştük. 500 yılı aşkın ortak bir tarihe ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz dost ve kardeş ülke Libya Devleti'nin Sayın Başbakanı ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ülkelerimizin potansiyelini yansıtacak şekilde geliştirilmesi, yeni alanlara taşınması için atabileceğimiz adımları değerlendirdik, görüşlerini dinledik. Önümüzdeki dönemde ortaklaşa gerçekleştireceğimiz etkinlikler ve bir araya geleceğimiz platformlar vesilesiyle iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirme yönündeki irademizi teyit ettik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.