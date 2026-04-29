THY'nin net karı 2026'nın ilk çeyreğinde 9 milyar 915 milyon lira oldu

Türk Hava Yollarının (THY) konsolide net karı 2026'nın ilk çeyreğinde 9 milyar 915 milyon lira oldu.

THY, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Buna göre şirketin 2026 Ocak-Mart döneminde konsolide net karı 9 milyar 915 milyon lira oldu.

THY'nin 2025 yılı sonunda 911 milyar 256 milyon lira olan toplam öz kaynakları 2026'nın ilk çeyreğinin sonunda 966 milyar 363 milyon liraya yükseldi.