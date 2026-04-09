THY, mart ayında 7,2 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları, mart ayında toplam 7,2 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Filodaki uçak sayısı 528'e, uçtuğu nokta sayısı ise 358'e yükseldi. Yolcu doluluk oranı yüzde 83,6 oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) THY'nin 2026 yılı mart ayı trafik sonuçlarını yayımladı. Buna göre havayolu şirketi söz konusu ayda iç hatta 2,5 milyon dış hatta 4,7 milyon olmak üzere toplam 7,2 milyon yolcuya hizmet verdi. Yolcu doluluk oranı ise yüzde 83,6 oldu. 2026 yılı Ocak-Mart ayı dönemini kapsayan 3 aylık verilere göre ise THY; iç hatlarda 7,1 milyon, dış hatlarda 14,2 milyon olmak üzere toplam 21,3 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti. Şirketin filodaki uçak sayısı 528'e yükselirken, uçulan nokta sayısı 358 oldu.

