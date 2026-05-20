THY İletişim Başkanı Üstün'den 93'üncü yıl mesajı

Üstün, THY'nin 93'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1933 yılında anlamlı bir amaç ile başlayan yolculuğumuzu, bugün dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi olarak gökyüzünde gururla sürdürüyoruz. Bayrak taşıyıcımızın 93 yıllık bu büyük başarı hikayesine emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, yolcularımıza ve milletimize teşekkür ediyorum. THY ailesi olarak ülkemizi gökyüzünde en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Nice yıllara THY." ifadelerine yer verdi.