ThorAtom ve NAAREA'dan Sürdürülebilir Nükleer Enerji için İşbirliği

Türkiye'nin 4. nesil nükleer reaktör geliştiren tek özel şirketi ThorAtom ile sürdürülebilir nükleer enerji alanında faaliyet gösteren Fransız şirket NAAREA, ergimiş tuz reaktörleri teknolojisinin ortak geliştirilmesi amacıyla stratejik işbirliğine imza attı.

ThorAtom ve NAAREA arasındaki anlaşma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nde (NPPES) imzalandı.

Temiz, güvenilir ve ölçeklenebilir yeni nesil nükleer enerji çözümlerinin yaygınlaştırılması açısından stratejik adım olarak öne çıkan anlaşma, ThorAtom'un bağlı bulunduğu FİGES Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Öğüt ve NAAREA Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Luc Alexandre'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

ThorAtom ve NAAREA arasında yapılan işbirliği kapsamında, başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için küçük modüler reaktör (SMR) ölçeğinde ergimiş tuz reaktörlerinin üretimi hedefleniyor. Bu reaktörler, elektrik üretimi, ısı enerjisi ve hidrojen üretimi gibi çok çeşitli alanlarda uygun maliyetli ve kesintisiz enerji sağlamak üzere tasarlanacak.

Öğüt, yaptığı konuşmada, ThorAtom olarak ergimiş tuz reaktörleri ve yakıt konusunun öncelikli alanları arasında olduğunu belirtti.

Türkiye ve EMEA bölgesinde gelecek yıllarda ergimiş tuz reaktörleri üretimine yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Öğüt, "Bu işbirliği bunun başlangıcıdır." dedi.

Alexandre ise ortaklık anlaşmasını imzalamaktan büyük gurur ve onur duyduklarını belirterek, NAAREA'nın dünya pazarına açılma konusunda güçlü bir iradeye sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de doğru ivmeyi ve doğru ortakları bulduklarını dile getiren Alexandre, "Ergimiş tuz reaktörlerini her zamankinden daha hızlı geliştirmek ve bunun anahtarı olan yakıt döngüsü üzerinde çalışmak istiyoruz. Dünyayı karbondan arındırmak istiyorsak, bence doğru ortaklığa ve bunu gerçekleştirecek doğru insanlara sahibiz; özellikle bölgemizde ve çevremizde." diye konuştu.