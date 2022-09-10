Tescilli 'Yalova aronyası'nın üretimini artırmak için hasat şenliği yapıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce aronya üretiminin artırılması amacıyla hasat şenliği düzenlendi.

İlyasköy mevkisindeki bahçede gerçekleştirilen şenlikte, Türk Patent ve Marka Enstitüsünce "Yalova aronyası" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verilen meyve, hasadının ardından katılımcılara ikram edildi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, programda yaptığı konuşmada, Yalova aronyasına coğrafi işaret alınmasının kendileri için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl bunu başararak ürünün markalaşmasını temin edecek önemli bir adım attıklarını belirten Büyükgümüş, "Şimdi inşallah hedefimiz bu coğrafi işaret kapsamında üretilen ürünleri piyasayla buluşturabilmek." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise Yalova'da ilk aronya bahçesi tesis edilmesinin ardından 5 yıl geçtiğini dile getirdi.

Bugün il genelinde 140 çiftçinin 390 dekar alanda aronya ürettiği bilgisini veren Parıldar, şöyle konuştu:

"Yalova'nın tarım alanları az ama değerlidir. İlimizin tarım parsellerinin yüzde 72,5'i 5 dekar ve altında büyüklüktedir. Bu sebeple birim alandan katma değeri yüksek ürünlere öncelik verilmektedir. Aronya da bu ürünlerden biridir. Aronyanın ülkemizde ve ilimizdeki hikayesi 2012 yılında başlatılan adaptasyon çalışmaları ile başlamış, çiftçi şartlarında denemelerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 2017 yılında İl Özel İdaresinin destekleri ile kurulan ilk demonstrasyon ile start verilmiştir. 2021 yılında dağıtılan fidanlarla 160 dekar yeni bahçe tesis edilerek projeli olarak 289 dekara, toplamda ise yaklaşık 390 dekara ulaşılmıştır. Geçen yıl oluşturulan 160 dekar aronya bahçelerimiz henüz meyve verecek yaşa gelmemiş olup bunun haricindeki yaklaşık 230 dekar alanda ürün hasadına başladık. 2020 yılında 7-8 tonluk bir rekolte elde edilmişken bu üretim rakamı 2021 yılında yaklaşık 27 ton gerçekleşmiş olup, 2022 yılında 40 tonun üzerinde rekolte beklemekteyiz. Bahçelerimiz tam verime geldiklerinde yaklaşık 400 ton ürün alınabilecektir."

Çiftçilere organik üretim sertifikası da verilen şenliğe, Yalova Valisi Muammer Erol, kurum yöneticileri ve üreticiler katıldı.

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