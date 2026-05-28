Yerli salep çeşitleri 'Balyumru' ve 'Bolyumru' tescillendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tescillenen ilk yerli çeşitleri "Balyumru" ve "Bolyumru" ile salebin artık doğadan koparılmayacağını, tarlalarda bereketle yetişeceğini belirterek, "Doğal türlerimizi korurken üretimde 4 kata kadar verim artışı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) geliştirilen salep çeşitlerine ilişkin Nsosyal hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, bu çeşitlere dair şu bilgilere yer verildi:

"Bu çeşitlerle doğadan toplanması yasak olan salep artık tarlada yetişecek, doğal türler üzerindeki tahribat son bulacak. Geleneksel yöntemlerin aksine, birim alandan 2-4 kat daha fazla verimli ve kaliteli yumru alınacak. Üretimin artmasıyla, salep ihracatının önü açılacak. 400 dekarlık mevcut üretim alanının genişlemesi ve üretimin tamamen kayıtlı-standart hale gelmesi sağlanacak."