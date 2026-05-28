Haberler

Yerli salep çeşitleri 'Balyumru' ve 'Bolyumru' tescillendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tescillenen ilk yerli çeşitleri "Balyumru" ve "Bolyumru" ile salebin artık doğadan koparılmayacağını, tarlalarda bereketle yetişeceğini belirterek, "Doğal türlerimizi korurken üretimde 4 kata kadar verim artışı sağlıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tescillenen ilk yerli çeşitleri "Balyumru" ve "Bolyumru" ile salebin artık doğadan koparılmayacağını, tarlalarda bereketle yetişeceğini belirterek, "Doğal türlerimizi korurken üretimde 4 kata kadar verim artışı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) geliştirilen salep çeşitlerine ilişkin Nsosyal hesabından paylaşım yaptı.

Salep üretiminde yeni ve bereketli dönemin başladığına dikkati çeken Yumaklı, Türkiye'nin ilk yerli salep çeşitleri "Balyumru" ve "Bolyumru"nun tescillendiğini anımsattı.

Yumaklı, anılan çeşitlerle salebin artık doğadan koparılmayacağının, tarlalarda bereketle yetişeceğinin altını çizerek, "Doğal türlerimizi korurken üretimde 4 kata kadar verim artışı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, bu çeşitlere dair şu bilgilere yer verildi:

"Bu çeşitlerle doğadan toplanması yasak olan salep artık tarlada yetişecek, doğal türler üzerindeki tahribat son bulacak. Geleneksel yöntemlerin aksine, birim alandan 2-4 kat daha fazla verimli ve kaliteli yumru alınacak. Üretimin artmasıyla, salep ihracatının önü açılacak. 400 dekarlık mevcut üretim alanının genişlemesi ve üretimin tamamen kayıtlı-standart hale gelmesi sağlanacak."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, o halde evde bıraktı
Erkek öğrencilerini istismardan 38 yıl ceza alan öğretmen tahliye edildi

5 erkek öğrencisini istismar eden öğretmene mahkemeden şok karar
Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel

G.Saraylıların hayalleriyle oynadı

Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler

Görüntü bugün kaydedildi!
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

Ne Meclis ne de Genel Merkez! İlk bayramlaşmayı bakın nerede yaptı
'Birlikte olmayın' deyip annesinin sevgilisini öldürdü

Annesinin sevgilisini öldürdü: Birlikte olmayın