Terörün yerini huzura bıraktığı sınır hattında yer fıstığı hasadı başladı

ŞIRNAK - Yıllarca terör olayları ile anılan Şırnak'ın Silopi ilçesinde yakalanan huzur ile birlikte tarım şahlandı. Silopi ilçesinde yer fıstığında hasat dönemi başladı.

Türkiye'de yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Silopi ovasında hasat başladı. Çiftçinin gözü kulağı belirlenecek fiyatta. Silopi'de, 2019'da 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanı 2020'de 60 bin dekara, üretimi ise 20 bin tonlara çıkmıştı. Bu sene 75 bin dekar yer fıstığı üretimine sahip ilçede 30 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor. İHA muhabirine konuşan sektör temsilcileri ile yer fıstığı üreticileri hasadın heyecanlı başladığını dile getirerek, artan girdi maliyetleriyle fiyatın 50 TL olarak belirlenmesini istiyor.

Silopi Yer Fıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal, 2023 yılı yer fıstığı hasadının çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Çiftçilerin memnuniyeti göz önüne alınarak çok güzel fiyatlar beklediklerini ifade eden Soysal, iş adamları ve tüccarlara seslenerek, "Adana, Osmaniye gibi illerimizde 65-70 liradan satın alınan yer fıstığımız, Silopi'de daha başlamadan bu fiyatların düşüşe geçtiğini, düşük fiyatlardan alınacağı bilgisini alıyoruz. Bu üreticilerimizi mağdur etmektedir. İş adamlarımızdan, tüccarlarımızdan güzel fiyatlar ile bölgemize gelmesini talep ediyoruz" dedi.

Yer fıstığı üretiminde ikinciliğe oynadıklarını dile getiren Soysal, "Yer fıstığı üreticiler birliği olarak Silopi'de 75 bin dekar üretim alanına sahip çıktık. Bu da Türkiye'de 3'üncü olmamıza vesile oldu. Biz bu işi daha da ileriye götürmek istiyoruz. Türkiye'de ikinciliğine oynamak istiyoruz. Bunu da tek başımıza değil, maliyetleri düşürerek devletimizin desteğiyle başarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yer fıstığının 50 lira olarak belirlenmesinin çiftçilerin yüzünü güldüreceğini ifade eden Soysal, "Geçen yıl biz yer fıstığını 27 liradan sattık. Bu sene 50 lira olmasını talep ediyoruz. Haklı olarak talebimizin sebebi girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır. İlaç 100 lirayken 200 lira oldu. Tohum 40 lirayken 90 lira oldu. Gübre 12 liraydı 22 liradan satılıyor. Elektrik maliyeti de bunun içine dahil. Bunlar girdi maliyetinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Geçen yıla kıyasla bu sene 50 lira olmasını istiyoruz. Kesinlikle biz üreticiler birliği olarak üreticilerimizin arkasındayız. Buğdayda, mısırda, pamukta üreticiler mağdur oldu. Biz yer fısıtğında bunu yaşamak istemiyoruz. Biz yetkililerden, ileri gelenlerden, çiftçilerimizden şunu istiyoruz, gelin birlik olalım bu üretime sahip çıkalım. Yer fıstığında bu duruma düşmeyelim. Çünkü bu hepimizi sevindirecek güzel bir fiyat olur. Hepimiz kazanacağız, el birliği ile bölgemiz kalkınır" ifadelerini kullandı.

Bin 200 dönüm yer fıstığı eken çiftçi Hüsnü İnce ile Lavin İnce, girdi maliyetlerinin 2 katına çıktığını belirterek bu sene yer fıstığı fiyatının 50 TL'den aşağı olmaması gerektiğini ifade etti.