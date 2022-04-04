TEMSA ve SUNUM, elektrikli araçlar için "ortak akıl" üretecek

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ve TEMSA iş birliğinde kurulan Yeni Enerji Teknolojileri Birimi, geliştireceği yeni teknoloji ve uygulamalarla Türkiye'nin elektrikli araç vizyonuna katkıda bulunurken, Türkiye'nin enerji alanında yurt dışına olan bağımlılığını da azaltacak.

TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de son yıllarda sayıları hızla artan kamu-özel sektör-üniversite iş birliklerine bir yenisi eklendi.

Faaliyetlerini Türkiye ulusal araştırma altyapılarından biri olarak sürdüren SUNUM ile dünyanın önde gelen elektrikli otobüs üreticilerinden TEMSA iş birliğiyle kurulacak Yeni Enerji Teknolojileri Birimi'ne ilişkin imzalar, Sabancı Üniversitesi'nde düzenlenen törenle atıldı.

İmza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, SUNUM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpagut Kara ve SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar'ın yanı sıra iki kurumun yönetici ve araştırmacıları da katıldı.

Kurulan Yeni Enerji Teknolojileri Birimi, dünyada ve Türkiye'de her geçen gün yaygınlaşan elektrikli araçlardaki batarya teknolojilerinin geliştirilmesi için yeni teknoloji ve uygulamalar üzerine çalışacak.

Yapılacak iş birliği kapsamında, ilk etapta batarya paketlerinin ömrünün iyileştirilmesi, Türkiye'de yerli ve milli süperkapasitör teknolojilerinin geliştirilmesi ve TEMSA tarafından ticarileştirilmesi hedeflenirken, bu teknolojilerin gelecek dönemde Türkiye'deki diğer elektrikli araç üreticilerinin de hizmetine sunulması planlanıyor.

Tüm bu proje ve uygulamalar, elektrifikasyon süreçlerinde yaratacağı iyileştirmelerle Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığının azaltılmasına da önemli katkılar sağlayacak.

"Bu birim, yeni nesil otomotiv teknolojilerinde katma değerli üretimin simge merkezlerinden olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, yeni dünya düzeninde üniversite, sanayi ve araştırma merkezlerinin çok daha iç içe geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün sanayinin her alanında teknolojiyle fark oluşturabilmenin yolu, farklı paydaşların katkılarıyla birlikte çözüm bulma yeteneklerimizi geliştirmekten geçiyor. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin destekleriyle ortak akıl peşinde, birbirini sürekli olarak besleyen ekosistemler geliştirmek, her geçen gün daha çetin hale gelen küresel rekabet koşullarında sadece yönettiğimiz markalarımızı değil, aynı zamanda ülkemizi de çok daha ileri seviyelere götürecektir. Bu birimimiz de bahsettiğimiz bu ortak akıl ekosisteminin en önemli sonuçlarından bir tanesi."

AR-GE ve inovasyonun, TEMSA'nın DNA'sının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Doğancıoğlu, "Türk otomotiv sektöründe ilk AR-GE merkezinin sahibi olan, cirosunun her yıl yüzde 4'ünü AR-GE çalışmalarına ayıran, AR-GE merkezinde istihdam ettiği 200'den fazla çalışanıyla inovasyonu tüm faaliyetlerinin temeline koyan TEMSA, bugün elektrikli araçların en önemli parçası olarak kabul edilen batarya paketleme teknolojilerini Adana'daki tesisinde üretme kabiliyetine erişmiş bir şirket." ifadelerini kullandı.

Bugün dünyanın dört bir yanında, batarya paketleri başta olmak üzere tüm teknolojisi yerli imkanlarla geliştirilmiş elektrikli araçları yollarda görmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Doğancıoğlu, "Tüm bunları yaparken bizim buradaki amacımız sadece TEMSA'ya, ortaklarımıza, hissedarlarımıza değer yaratmak değil, daha çevreci, daha sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almak, tüm kazanımlarımızla ülkemize ve Türk sanayisine katma değer yaratmak. İnanıyorum ki bugün imzasını attığımız bu birim, yeni nesil otomotiv teknolojilerinde katma değerli üretimin simge merkezlerinden biri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Araştırma sonuçlarının daha hızlı ve etkin bir biçimde sosyoekonomik çıktılara dönüşebilmesine olanak sağlayacak"

SUNUM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpagut Kara da bu imzanın, SUNUM ve TEMSA'nın iş birliklerini stratejik paydaşlık konumuna taşıyabilmelerine olanak sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"SUNUM'da araştırmacılarımız liderliğinde yürütülmekte olan enerji alanındaki çalışmalarda altyapımız Teknoloji Hazırlık düzeyi 4'e kadar ilerleyebilmemize imkan vermektedir. Araştırma sonuçlarının daha hızlı ve etkin bir biçimde sosyoekonomik çıktılara dönüşebilmesine olanak sağlayacak bu birimi TEMSA ile birlikte hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz."

Verilen bilgiye göre, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Vakfı tarafından 2010 yılında kuruldu ve 2017 yılından bu yana 6550 sayılı kanun kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmekte olan bir ulusal araştırma altyapısı.

SUNUM, nanomalzemeler ve nanoyapıların tasarımı, sentez ve karakterizasyonu ile nanoyapılardan geliştirilen mikro-nano sistemlerin tasarım ve üretimi gibi konulardaki yetkinliği ile farklı sektörlere değişik disiplinlerde hizmet verebilen bir altyapıya sahip.

Türkiye'de ve dünyada ender teknolojiye sahip 26 laboratuvarıyla tıp alanından kimyaya, ilaçtan enerjiye, kozmetikten otomotive, enerjiden tarıma, gıdadan çevreye uzanan uygulama alanlarında araştırma geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

SUNUM, nanoteknoloji alanında evrensel geçerliliği ve sosyoekonomik katma değeri olan ürünler ve hizmetler sunmak için fikri mülkiyet, ayrı ya da ortak yeni altyapılar ve gerektiğinde bunların yaygınlaştırılması için girişimci firmalar oluşturmakta, tüm paydaşlara açık, sürekli gelişen, sürdürülebilir, küresel anlamda da örnek ve lider bir mükemmeliyet merkezi olarak çalışmalar yürütüyor.