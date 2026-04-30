Tekstil sektörünün geleceği için sürdürülebilir üretim ve yenilikçi projeler konuşuldu

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Erdoğan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine tebrik ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, Denizli sanayisinin önemli lokomotiflerinden biri olan tekstil sektörünün mevcut durumu ve geleceğe yönelik stratejiler ele alındı. Ziyaret kapsamında, küresel rekabet şartlarında Türk tekstil sektörünün konumunu güçlendirmek adına yürütülen projeler, sanayicilere sağlanan destekler ve sürdürülebilir üretim hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, sektörün dönüşümüne katkı sağlayacak yenilikçi uygulamalar ve kurumlar arası iş birliği imkanları da değerlendirildi.

"Tekstil sektörünün gelişimi için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeliyiz"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu açıklamada bulundu: "Denizlimizin üretim gücünün temel taşlarından biri olan tekstil sektörünün gelişimi için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeyi önemsiyoruz. Küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmak adına sanayicilerimizin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye, altyapımızı geliştirmeye ve sürdürülebilir sanayi anlayışını yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. DETGİS ile kurulacak güçlü iş birliklerinin, sektörümüzün geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı