TEKNOLOJİNİN KALBİ SAHA'DA ATACAK - İnsansız deniz araçlarına kesintisiz haberleşme yeteneği

Türk savunma sanayisi bünyesinde deniz platformlarının kesintisiz haberleşme ihtiyacını karşılamak için geliştirilen yeni çözümler SAHA 2026'da tanıtılacak - NETA Elektronik tarafından gemi ve deniz araçları için özel olarak geliştirilen Deniz SOTM, hareket halindeyken uydu bağlantısını kesintisiz sürdürebilen yeni nesil bir uydu haberleşme çözümü olarak görev yapacak - Farklı boyut ve konfigürasyonlarda tasarlanan Deniz SOTM sayesinde yeni nesil insansız deniz aracı platformlarında da yüksek performanslı ve kesintisiz uydu haberleşmesi sağlanacak

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) "Teknolojinin kalbi SAHA'da atacak" başlıklı dosyasının onuncu haberinde, insansız deniz araçlarının operasyonel kabiliyetlerine katkıda bulunacak haberleşme çözümüne yer verildi.

Savunma sanayisine yönelik anten ve haberleşme sistemleri geliştirip üreten NETA Elektronik, hava, kara ve deniz platformları için yüksek teknolojili çözümler sunuyor.

NETA, deniz platformları için geliştirdiği yeni çözümü SAHA 2026'da tanıtacak.

Açık denizde kesintisiz ve güvenilir haberleşme ihtiyacı her geçen gün daha kritik hale geliyor. Zorlu deniz koşulları ve hareket halindeki platformlar, klasik iletişim çözümlerini yetersiz bırakırken NETA bu ihtiyaca Deniz SOTM anten ile yanıt veriyor.

Deniz SOTM, gemi ve deniz araçları için özel olarak geliştirildi, hareket halindeyken uydu bağlantısını kesintisiz sürdürebilen yeni nesil bir uydu haberleşme çözümü olarak görev yapacak.

Gelişmiş takip kabiliyeti sayesinde anten, uyduyu sürekli izleyerek bağlantının kopmasını engelleyecek.

Deniz SOTM, gelişen insansız deniz aracı ekosistemine uyum sağlayacak şekilde, farklı boyut ve konfigürasyonlarda tasarlandı. Bu sayede, yeni nesil insansız deniz aracı (İDA/USV) platformlarında da yüksek performanslı ve kesintisiz uydu haberleşmesi mümkün hale geliyor.

Askeri deniz platformlarından ticari gemilere, açık deniz enerji tesislerinden özel yatlara kadar geniş bir kullanım alanına hitap eden Deniz SOTM ile her senaryoda kesintisiz ve güvenilir iletişim sağlanması hedefleniyor.

Deniz SOTM, kullanıcılarına yüksek veri iletim kapasitesi, zorlu deniz koşullarına dayanıklı tasarım, stabil ve sürekli bağlantı, kritik görevler için güvenilir iletişim altyapısı gibi önemli avantajlar sunuyor.

Kaynak: AA / Ali Atar
