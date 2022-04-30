Teknoloji firması IAS, Özteknik ile anlaştı

Otomotiv, tarım ve iş makineleri ve savunma sanayi sektörünün önde gelen firmalarından Özteknik, iş süreçlerini canias4.0 Teknolojileri ile yönetmeye karar verdi.

IAS açıklamasına göre, Özteknik, ağır ticari araçlar, iş makineleri ve tarım makineleri için parça üretimi yapan firma, kendine ait 5 markasıyla ve 1000'den fazla aktif ürün çeşidi ile 60 ülkeye ihracat yapıyor.

Sektörünün öncü firmaları arasında yer alan Özteknik, üretmekte olduğu 3 farklı ürün grubu ve dövme tesisi ile tek bünyede 4 fabrika gibi çalışıyor.

Mevcutta kullandığı endüstriyel yazılım çözümünün ihtiyaçlarını karşılayamadığından tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, esnek, karmaşık iş süreçlerine kolayca adapte olabilecek bir çözüm arayışına giren firma, araştırmaları sonucunda yola caniasERP ile devam etmeye karar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özteknik Kalite Yöneticisi Tuğba Kiriş, dijital dönüşümün tüm sektörler için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Yalın üretim felsefesi otomotiv sektörü ile başladı. Yalınlaşma sadece üretim hatlarında değil süreçlerimizde de gerçekleştirildi. Sürekli verimlilik arttırma açısında birçok çalışma yapıyoruz. Pandeminin de etkisiyle iş akışlarımız, iş yapış şekillerimiz çok daha hızlı değişmeye ve dijitalleşmeye başladı. Bu dönemde değişime kapalı olmak önceki dönemlere göre çok daha riskli. Esnek ve hızlı olmak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Esnek çalışma yapısı ile müşteri talep odaklı çalıştıklarını ve bu nedenle iş süreçlerinin de esnek ve değişken olduğunu belirten Kiriş, mevcutta kullandıkları yazılımın hedefledikleri konularda yeterli olmadığına değindi.

Kiriş, araştırmalarına piyasada iyi olarak bilinen yazılımlara yoğunlaştırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, caniasERP esnekliği, pratik kullanımı, beklentilerimize uyumu, gelişime açıklığı ile diğer yazılımlara göre bir adım öne geçti ve tercihimiz bu yönde kullandık. caniasERP ile başlattığımız yeni sürecimizde kurumsal varlıklarımızı ve paydaş ilişkilerimizi dijital ortamda tekrar tanımlama, ihtiyaçlarımıza dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm bulma ve buna bağlı olarak iş süreçlerimizin ve kurum kültürümüzün gelişimi ve değişiminin eşiğindeyiz.

IAS Satış Yöneticisi Göktuğ Aydın'ın desteği, IAS proje ekibi ve canias4.0 Teknolojileri ile bu süreci başarı ile tamamlayacağımızı, sürekliliğini sağlayacağımızı düşünüyoruz. Böylece, üretimimizden yönetimimize kadar daha verimli, daha esnek, daha hızlı, yaratıcı ve yenilikçi sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz."