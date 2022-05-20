Tekirdağlı çiftçiler bilinçlendiriliyor - Haberler

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Tekirdağlı çiftçiler bilinçlendiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tekirdağlı çiftçiler bilinçlendiriliyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge çiftçilerini bilinçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge çiftçilerini bilinçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge çiftçisi ile bir araya gelerek tarımsal faaliyetlerde yaşanan sorunlara çözüm üretmek, çiftçileri yerinde dinlemek için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi'ndeki üreticilerle bir araya gelerek sorunları dinleyen Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, arazi ziyaretinden sonra gerçekleştirilen çiftçi toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen bitkisel ve hayvansal üretim projeleri hakkında bilgiler verdi. Öcal, üreticilerin yaşadığı sorunları yerinde dinlemek ve sorunlarına çözüm sunma anlayışından hareketle mahalle ziyaretlerini yaptığını, çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili her türlü sorununu il/ilçe müdürlüklerine bildirebileceklerini söyledi. Ağırlıklı olarak soru cevap şeklinde yapılan toplantıda ayçiçeğinde görülen mildiyö hastalığı, sertifikalı tohum kullanımı, ürün fiyatları ve maliyetler, tarımsal desteklemeler ile mera kullanımı konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tekirdağ, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Haberler

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