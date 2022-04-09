Tekirdağ'da 10 üreticiye hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Haberler

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Tekirdağ'da 10 üreticiye hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tekirdağ'da 10 üreticiye hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 'Yerli hibrit çeşit kullanımının yaygınlaştırılması projesi' ile 10 üreticiye yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 'Yerli hibrit çeşit kullanımının yaygınlaştırılması projesi' ile 10 üreticiye yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Çerkezköy'de "Yerli hibrit çeşit kullanımının yaygınlaştırılması projesi" ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje ile 10 üreticiye 200 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 75 bakanlık hibeli yüzde 25 çiftçi katkılı olarak TAGEM'e bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ıslah edilerek tescil edilen ve Trakya Tohum A.Ş üye firmaları tarafından çoğaltılan yerli hibrit ayçiçeği tohumları dağıtımı yapıldı. Ayçiçeği tohumlarını Çerkezköy İlçe Tarım Müdürlüğü'nden teslim alan çiftçiler, teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çerkezköy, Tekirdağ, Çiftçi, Tohum, Ekonomi, Haberler

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