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Tekfen'deki Can Holding hisselerinin OYAK'a devri için görüşmelere başlandı

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Tekfen Holding'in sermayesinin yüzde 42,8'ine sahip Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, paylarının tamamının devri için OYAK ile satış görüşmelerine başladı.

Tekfen Holding AŞ'nin sermayesinin yüzde 42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, paylarının tamamının devri için Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış görüşmelerine başladı.

Tekfen Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin sermayesinin yüzde 42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'den öğrenildiği üzere, sahip oldukları payların tamamının devrine yönelik olarak, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış ve devir amaçlı görüşmelere başlanmıştır. Süreçteki gelişmeler, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: AA / Yunus Türk
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