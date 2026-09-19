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TEİAŞ verilerine göre dün 1 milyon 27 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi

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TEİAŞ verilerine göre dün 1 milyon 27 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 8 bin 386 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 48 bin 207 megavatsaatle 12.00'de gerçekleşirken üretimde ilk sırayı yüzde 23,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 27 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 8 bin 386 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 207 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 906 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 27 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 8 bin 386 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 338 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 97 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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