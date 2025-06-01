TEİAŞ, Nisan Ayında 32 Elektrik Santraline 2 Milyar Lira Ödeme Yapacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santraline nisan ayı için 2 milyar 11 milyon 483 bin 75 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale nisan ayı için 2 milyar 11 milyon 483 bin 75 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 173 milyon 869 bin 501 lirayla en yüksek ödeme Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketi, 163 milyon 817 bin 938 lira tutarında kapasite ödemesiyle Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.???????