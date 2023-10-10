TEB Yatırım ve BNP Paribas, Borsa İstanbul'da varant işlemlerine başladı

TEB Yatırım, BNP Paribas ile işbirliği yaparak Borsa İstanbul'da varant işlemlerine başladı. Yatırımcılara yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirten TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı, Türkiye sermaye piyasalarına katkı yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı, sermaye piyasalarının çokça tercih edilen ürününü, Avrupa'da alanında büyük tecrübe sahibi olan ve 12 ülkede varant ihracı gerçekleştiren BNP Paribas ile beraber sermaye piyasalarına sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

TEB Yatırım, tasarruf sahiplerinin yeni varlık alanlarına ve yeni temalara kolayca yatırım yapabilmesi için yatırım seçeneklerini artırmaya devam ediyor.

TEB Yatırım'ın piyasa yapıcılığı ve BNP Paribas'ın varant piyasalarındaki global tecrübesiyle yatırımcılara sunulan TEB BNP Paribas varantları, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

TEB BNP Paribas varantlarının işlem görmeye başlaması dolayısıyla Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı, BNP Paribas SA Pay Türevleri Yürütme Komitesi Üyesi Geoffrey Rodrigue, TEB Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Kartal Çağlı ve BNP Paribas SA Pay Türevleri Yöneticisi Kemal Bağcı'nın katılımıyla yapıldı.

"Yatırımcılara kaliteli ürün ve hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz"

TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, yatırımcıların beklenti ve ihtiyaçlarına göre yeni ürünleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye sermaye piyasalarının yatırımcılar tarafından yakın ilgiyle takip edildiğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında sürekli gelişen Türkiye sermaye piyasalarına yeni bir katkı yapmanın gururunu yaşıyoruz. TEB Yatırım'ın piyasa yapıcılığı ve BNP Paribas'ın varant piyasalarındaki global tecrübesiyle sunduğumuz yeni ürünümüz TEB BNP Paribas varantları, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Pay, endeks, emtia ve döviz gibi çeşitli dayanak varlık seçenekleriyle çift yönlü işlem imkanı sağlayan, yerli ve yabancı varlığa dayalı toplam 370 adet varantla piyasada yerimizi aldık. Sermaye piyasalarının çokça tercih edilen bu ürününü, Avrupa'da alanında büyük tecrübe sahibi olan ve 12 ülkede varant ihracı gerçekleştiren BNP Paribas ile beraber sermaye piyasalarımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu tip özel yatırım alanlarını tercih eden müşterilerimize ve yatırımcılara kaliteli ürün ve hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz."

BNP Paribas SA Pay Türevleri Yürütme Komitesi Üyesi Geoffrey Rodrigue de yatırımcılara geniş ürün seçeneklerine kolay erişim sağlama konusundaki global perspektiflerinin bir yansıması olarak Türkiye varant piyasasına giriş yaptıklarını söyledi.

Varant ve sertifika piyasalarındaki global pozisyonlarıyla benzer bir noktaya ulaşmak istedikleri Türkiye varant piyasası için özellikle teknoloji alanında önemli ve büyük yatırımlar yaptıklarını dile getiren Rodrigue, "Teknolojik altyapıya yaptığımız yatırımlar ve varant piyasalarındaki tecrübemizle Avrupa'da olduğumuz gibi Türkiye'de de önemli bir oyuncu olmak istiyoruz. Grubumuzun bugüne kadar giriş yaptığı her varant piyasasında faaliyetlerimizi uzun vadeli büyüme stratejisiyle yönetiyoruz. Türkiye varant piyasasındaki faaliyetlerimize de aynı bakış açısı ve stratejiyle devam edeceğiz." dedi.