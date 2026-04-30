Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Banka, ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, ilgili kanun kapsamında verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin iptal edilmesine karar verdi.

Merkez Bankası, kuruluşa 28 Temmuz 2022'de faaliyet izni vermişti.