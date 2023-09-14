Merkez Bankası rezervleri 13 haftadır yükselmeye devam ediyor! İşte kasadaki miktar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 21 milyon dolar artışla 120 milyar 645 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi de üst üste 13'üncü haftaya taşındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Üst üste 13 haftada yükseliş gösteren toplam rezervler, 120 milyar 645 milyon dolara çıktı.

BRÜT REZERVLER 505 MİLYON DOLAR ARTTI

8 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 505 milyon dolar artışla 79 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 1 Eylül'de 78 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 484 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 484 milyon dolar azalarak 41 milyar 858 milyon dolardan 41 milyar 374 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 21 MİLYON DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 21 milyon dolar artışla 120 milyar 624 milyon dolardan 120 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

13 HAFTADIR YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 13'üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 8 Eylül itibarıyla 120,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 22,1 milyar dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):