TCMB Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarına uygulanan azami faiz oranlarında 25 baz puanlık indirim yaptı. Uygulama 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı.

TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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