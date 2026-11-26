TCMB, her biri 2 milyar dolarlık 3 farklı vadede döviz karşılığı TL swap ihalesi açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
TCMB, bugün 1 hafta, 2 hafta ve 1 ay vadeli üç adet döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı. Bu ihalelerin her biri için ihale tutarı 2 milyar dolar olarak ilan edildi. Swap ihaleleri döviz karşılığı TL olarak düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 3 adet döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
TCMB'nin bugün açtığı 1 hafta, 2 hafta ve 1 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalelerinin her biri için ihale tutarı 2 milyar dolar olarak ilan edildi.
Kaynak: AA