Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Temmuzda 3,8 Puan Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 3,8 puan arttı. Ancak, geleceğe dönük beklentilerdeki azalma dikkat çekti.

TCMB, temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, temmuz ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 3,8 puan artarak 171,8 oldu. İş durumunun, istihdamda, karlılık, rekabet gücü ve NACE Rev.2 (Finansal Hizmet Faaliyetleri) yönünden yapılan değerlendirmeler şöyle:

"GELECEK 3 AYDAKİ HİZMETLERE OLAN TALEP BEKLENTİSİ AZALDI: Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ve son 3 aydaki hizmetlere olan talep Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni artış yönünde etkiledi. Ancak, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisindeki düşüş ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

İSTİHDAMA YÖNELİK GELECEK 3 AYDAKİ BEKLENTİ AZALDI: İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla zayıfladı.

KARLILIK BEKLEYENLER LEHİNE OLAN SEYİR GÜÇLENDİ: Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği gözlenmektedir.

REKABET GÜCÜNE İLİŞKİN 3 AYDA İYİLEŞME OLACAĞINA DAİR BEKLENTİ AZALDI: Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki döneme göre zayıfladığı görülmektedir.

FİNANSAL HİZMETLER İLE SİGORTA FAALİYETLERİ İÇİN YARDIMCI FAALİYETLERDE AZALIŞ OLDU: 2022 yılı temmuz ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' sektöründe 4,3 puanlık artış olduğu, '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' ve '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde sırasıyla 6,1 ve 1,5 puanlık azalış oldu."

ANKA / Ekonomi