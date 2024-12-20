Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk! Esad devrilince harekete geçtiler
Nijerya, Türkiye'den 43 adet TB-2 SİHA satın alacak
Bir ülke daha Bayraktar TB-2 için kapımızı çaldı, eğitimler bile tamam
Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur

Merkez Bankası, 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,25 olurken, dolar kuru beklentisi ise 35,72 TL'den 35,30 liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YYILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20 iken, bu anket döneminde yüzde 27,07 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,33 ve yüzde 18,47 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,37 olasılıkla yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 46,80 olasılıkla yüzde 26,00 - 28,99 aralığında, yüzde 15,62 olasılıkla ise yüzde 29,00 - 31,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,70'inin beklentilerinin yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 48,48'inin beklentilerinin yüzde 26,00 - 28,99 aralığında, yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 29,00 - 31,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,49 olasılıkla yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 43,62 olasılıkla yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 23,84 olasılıkla ise yüzde 20,00 - 22,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 19,30'unun beklentilerinin yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 42,11'inin beklentilerinin yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 26,32'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,59 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,51 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, bu anket döneminde 35,30 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, bu anket döneminde 43,23 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
img

Suriye sokaklarında ilginç manzara
img

Manisa'da yangın faciası! Yaşlı karı koca feci şekilde can verdi
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErol Birol :

Türkiyede en azından %50 enflasyon var. Avrupa'daki enflasyon %5 ve bir seneden beri euro ve dolar da kıpırdama yok bu demek oluyorki yakında Türkiyede bir develasyon olabilir.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

komikçikler sizi :) 10 gün kaldı o tahmini nenemde yapar . ellin oğlu 50 yıl tahmini yürütüyor ama bizimkiler 10 gün .

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIznikk Iznikk:

Memur maaş zam oranı belirleme zamanı geldi tabii. Enflasyon çok düşük çıkar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray Çal:

ülkede en az yüzde 80 civarı enfelasyon var hala yüzde 45 den bahsediyolar yalan bunların ağzına yuva yapmış artık

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Şaka yapıyorsunuz? Gerçek olamaz. Koştura koştura doları 35 'e bağladınız. 24 ay sonrayı filan boş verin. Bir ricam var! 1 hafta sonra ki market enflasyonunu acıklarmısınız lütfen! Şöyle yapalım. Bu gun zincirlerin sanal ortam fiyatlarını bir kenara kopyalayınız. 1 hafta sonra da aynı ürün fiyatlarını kontrol edelim. Bakalım haftalık enflasyon kaç olacak. Allah rızası için bunu istiyorum. Haydi TÜİK kurumunuz birkere düzgün ve dürüst olsun. Güçlü TL. Her gün devalüe ola ola erimek üzere.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Türkiye de enfelasyon tahmini asgari ücret ve emekli maaşlarını düşük açıklamak için ortaya atılan bir bahenedir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Suriye sokaklarında ilginç manzara
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! MSB personel alımı ne zaman, şartları neler? Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıklandı mı? Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir? Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor? Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.