TCMB'den Türk lirası likidite yönetimine ilişkin duyuru
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal piyasalardaki gelişmeler nedeniyle 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.
TCMB açıklamasında, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu