TCMB'den Türk lirası likidite yönetimine ilişkin duyuru

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal piyasalardaki gelişmeler nedeniyle 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

TCMB açıklamasında, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

