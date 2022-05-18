TBMM KİT Komisyonu'nda TEMSAN'ın 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü - Haberler

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk, şirketin 2022 yılı sonunda kesinleşmesi muhtemel cirosunun 430 milyon 751 bin 963 lira olduğunu, yıl içinde alınacak ilave işlerle cironun 750 milyona ulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

TEMSAN'ın 2019 ve 2020 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, TEMSAN'ın geçen yılı 6 milyon 307 bin 945 lira karla kapattığını, yıl sonu cirosunun ise 397 milyon 262 bin 926 liraya ulaştığını söyledi.

TEMSAN'ın Türkiye'nin genel enerji politikasına uygun enerji üretim, iletim, dağıtım alanları başta olmak üzere Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri gerçekleştirdiğini ifade eden Öztürk, komisyonda TEMSAN bünyesinde geliştirilen enerji üretimine katkı sağlayacak, küçük ve orta kapasiteli ve taşınabilir enerji üretim cihazları hakkında video paylaşımında bulundu.

Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da fabrikalarının ise Ankara ve Diyarbakır'da bulunduğunu vurgulayan Öztürk, şirketin kısa vadeli hedefleri hakkında bilgi verdi.

Tersine mühendislik ile analiz ve tasarım konularında pilot projeye başlamak ve Karakaya Hidroelektrik Santrali için 300 megavatlık çarkların ve diğer türbin parçalarının Türkiye'de üretilmesi hedeflerinin olduğunun altını çizen Öztürk, şöyle konuştu:

"Bunların yanında, HİDROTERM tanıtımları ve tüm Türkiye'ye yaygınlaştırma faaliyetleri yürütmek, cironun en az yüzde 3'lük kısmına karşılık gelecek şekilde Ar-Ge faaliyetleri yürütmek, bu ürünlerin ihracatı, elektriğe ulaşımın kısıtlı olduğu orta ve büyük ölçekli tarımsal sulama yapılan alanlar için sulama yapma imkanı sağlayan MOBİTEM PRO ürünlerinin bu yıl içinde tamamlanması, Enerji Otomasyon Sistemleri (EOS) Uygulama merkezi kurmak, güneş enerjisi santralleri için 2,5 megavatlık merkezi inverter prototipinin TÜBİTAK ve TENMAK ile tamamlanması, Kurumsal Kaynak Yönetimi sistemini tamamen devreye almak gibi hedeflerimiz var. Bugün itibarıyla 66'sı mühendis, 193 personel istihdam ediyoruz. Şirketin 2022 yılı sonunda kesinleşmesi muhtemel cirosu 430 milyon 751 bin 963 lira, yıl içinde alınacak ilave işlerle cironun 750 milyona ulaştırılması hedefleniyor."

Kamuda ilk EPS ihalesi

Öztürk, 30 mayısta düzenlenecek kamuda ilk olma özelliğine sahip Enerji Performans Sözleşmesi İhalesinin Kamu İhale bülteninde yayımlandığını aktardı.

Çatı üstü güneş enerjisi santrali, kazan değişimi, LED aydınlatma ihalesi yapılacağını ifade eden Öztürk, söz konusu ihaleye ilginin yoğun olduğunu böyle bir düzenlemenin kamuda örnek teşkil edebileceğini ifade etti.

Öztürk, şirket bünyesinde gerçekleştirilen dijitalleşme çalışmalarına yönelik sürdürülebilir ve erişilebilir yeni kurumsal bir web sitesinin yakın zamanda faaliyete geçeceğini anlattı.

Ölçülen verilerle her 10 kilovat tasarruf sağlandığında kampüste 1 ağaç dikilmesinin planlandığını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"TEMSAN Enerjinin İnterneti Platformu (TEİP) ile tüm BİOTEM'lerin verilerini uzaktan takip edebilmekteyiz. Oluşan veri tabanını ihtiyaç halinde açık veri portalıyla üniversitelerimizle de paylaşacağız. HİDROTEM verilerinin izlenmesi için çalışmalar devam ediyor. E-mobilite kapsamında ise elektrikli araba, şarj istasyonu ve elektrikli scooterlarla ilgili çalışmalarımız mevcut. Bunun yanında arşivimizi dijital ortama aktarma faaliyetlerine başlayacağız."

Karakaya HES için türbin tasarımı

Öztürk, Karakaya hidroelektrik santrali için verimlilik artırma çalışmaları kapsamında verimliliğin yüzde 91'den yüzde 94,5'e ulaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu kapsamda en önemli faz olan tasarım aşaması tamamlandı. İmalatlara başlandı. Birinci üniteye ait imalatlardan çark imalatı tamamlandı ve çarkın sahaya teslim süreci başladı." ifadelerini kullandı.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TEMSAN'ın 2019 ve 2020 yılı bilanço hesapları ibra edildi.