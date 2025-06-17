TBB'den Girişimcilere Ücretsiz Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bankalar Birliği, girişimcilik ekosistemine adım atmak isteyenlere yönelik 'Yeni Girişimcilik Perspektifiyle Finansal Okuryazarlık' eğitimi hazırladı. Eğitim, temel finansal kavramları ve yatırım araçlarını yalın bir dille sunuyor. Katılımcılar, eğitime ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), girişimcilik ekosistemine dahil olmak isteyen ancak temel finansal kavramlara yeterince hakim olmadığını düşünenlere yönelik, "Yeni Girişimcilik Perspektifiyle Finansal Okuryazarlık" başlıklı eğitimin hazırlandığını duyurdu.

TBB'den yapılan açıklamada, eğitimde, şirket türleri, temel finansal tablolar, amortisman, faaliyet karlılığı, net kar marjı gibi işletmeye dair temel kavramlarla birlikte, girişimcilerin yararlanabileceği yatırım ve finansman araçlarına ilişkin bilgilere yer verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "İlgili eğitimde, girişimcilik kariyerinin başında olan veya girişimci olmayı düşünenlerin bilmesi gereken teknik terimler, finans diline hakim olmayanların da kolayca anlayabileceği yalın bir dille aktarılmıştır." ifadeleri yer aldı.

TBB, "Yeni Girişimcilik Perspektifiyle Finansal Okuryazarlık" eğitiminin 4 adet videodan oluştuğunu ve vatandaşların söz konusu eğitime, "egitimportali.tbb.org.tr" internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabileceğini de bildirdi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
İran ve İsrail'den karşılıklı füze saldırıları! Şehirler yangın yeri

İran ve İsrail'den karşılıklı misillemeler! Şehirler yangın yeri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazışmaları ortaya çıkmıştı! PFDK'den toplu istifa

Yazışmaları ortaya çıkmıştı! PFDK'den toplu istifa kararı
Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu

Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.