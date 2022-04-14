Tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı - Haberler

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Tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı

Şubat ayında tavuk eti üretimi yüzde 13,4, hindi eti üretimi yüzde 5,2 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 arttı.

Şubat ayında tavuk eti üretimi yüzde 13,4, hindi eti üretimi yüzde 5,2 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 180 bin 53 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,56 milyar adet olarak gerçekleşti.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 15,3, tavuk eti üretimi yüzde 13,4, hindi eti üretimi yüzde 5,2 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 arttı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 15,5, hindi eti üretimi yüzde 15,2, tavuk eti üretimi yüzde 14,3 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,7 azaldı.

Bir önceki ay 199 bin 454 ton olan tavuk eti üretimi Şubat ayında yüzde 9,7 azalarak 180 bin 53 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 672 milyon 232 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında yüzde 7 azalarak 1 milyar 555 milyon 418 bin adet oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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