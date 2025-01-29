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TatilBudur'un Hisse Devrinde Yeni Dönem Başlıyor

TatilBudur'un Hisse Devrinde Yeni Dönem Başlıyor
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Online seyahat platformu TatilBudur'un yüzde 35,83 hissesinin İş Girişim Sermayesi'ne devri tamamlandı. İş Girişim artık TatilBudur'da yüzde 99,98'lik hakim pay ile yeni bir gelişim aşamasına geçiyor.

Online seyahat platformu TatilBudur'un yüzde 35,83 oranındaki hissesinin Türkiye İş Bankası'nın iştiraklerinden İş Girişim Sermayesi'ne devredilmesiyle birlikte İş Girişim yüzde 99,98'lik pay ile şirkette hakim ortak konumuna geldi.

TatilBudur'da Yönetim Kurulu Üyesi olan kurucu Bülent Kuş'a ait yüzde 35,83 oranındaki hissenin İş Bankası iştiraklerinden İş Girişim Sermayesi'ne devriyle ilgili süreç tamamlandı. 27 Ocak 2025 tarihinde tamamlanan hisse devriyle birlikte TatilBudur'un yüzde 35,83 oranındaki hissesi 1 milyar 775 milyon TL bedel ile İş Girişim Sermayesi'ne devredildi ve bu devir işlemiyle İş Girişim Sermayesi Tatilbudur'da hakim ortak konumuna gelirken hisse devriyle birlikte, TatilBudur'un büyüme ve modernizasyon yolculuğunda yeni bir dönem başlamış olacak.

İş Girişim Sermayesi'nin seyahat platformundaki ortaklığı, ilk olarak 2015 yılında gerçekleşen yatırım ile başladı. 2020 ve 2024 yıllarında gerçekleşen hisse alımları ile güçlenen ortaklık, şirketin operasyonel gücünü artırırken, teknoloji altyapısının geliştirilmesinde de büyük bir ivme kazandırdı.

"Tatilbudur'un gelişimine ve büyümesine aktif olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz"

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol, son hisse devriyle birlikte, Türkiye İş Bankası'nın girişim sermayesi yatırım ortaklığı olan İş Girişim Sermayesi'nin, sektörün önemli oyuncularından olan Tatilbudur'da hakim pay sahibi olduğunu vurguladı. İş Girişim'in şirketin gelişimine ve büyümesine bundan sonra da aktif olarak katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Aykol, bu adımın aynı zamanda İş Bankası'nın önceliklendirdiği sektörler arasında yer alan turizm alanındaki hedefleriyle de örtüştüğünü ifade etti.

"Teknoloji altyapımızı güçlendirerek sektördeki konumumuzu pekiştirecek yeni projelere odaklanacağız"

TatilBudur CEO'su Onur Otruş, hisse devriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bülent Kuş'un vizyoner liderliği ile temelleri atılan TatilBudur, 27 yıllık başarı hikayesinin ardından bugün yeni bir döneme adım atıyor. İş Girişim Sermayesi'nin yönetiminde ve İş Grubu çatısı altında bizler, Bülent Bey'in bize bıraktığı güçlü temellerin üzerine daha fazlasını ekleyerek, TatilBudur'u çok daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. İş Girişim Sermayesi'nin yıllardır süregelen ortaklığı, operasyonel gücümüzü artırırken müşteri memnuniyeti odaklı büyüme stratejilerimizi gerçekleştirmemize olanak sağladı. Bu son devir ile teknoloji altyapımızı güçlendirerek sektördeki konumumuzu pekiştirecek yeni projelere odaklanacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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