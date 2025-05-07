Tat Gıda'nın Genel Müdürü Veysel Memiş, 'Sürdürülebilirlik Liderleri 50' Listesinde Yer Aldı

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, küresel iş ve ekonomi dergisi Fast Company'nin "Sürdürülebilirlik Liderleri 50" listesinde yer aldı.

Tat Gıda'dan yapılan açıklamaya göre, Fast Company Türkiye'nin İstanbul'da düzenlediği "Sürdürülebilirlik Liderleri-Daha İyi Bir Dünya İçin" etkinliğinde, sürdürülebilirlik alanında öne çıkan liderler ve şirketler bir araya geldi.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort gibi isimlerin deneyimlerini paylaştığı etkinliğin finalinde ise 2025 yılı sürdürülebilirlik liderleri, ödüllerini aldı.

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, sürdürülebilirlik alanında öne çıkan yılın 50 lideri arasına girerek ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memiş, bu listede yer almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu, Tat Gıda ailesi olarak daha iyi bir dünya için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Aldıkları ödülün, kendilerini daha iyisini başarmak için motive eden önemli bir güç olduğuna değinen Veysel Memiş, "Tat Gıda, değer yaratırken doğayla uyumlu üretim süreçleri ve düşük karbonlu iş modelleriyle çevresel etkilerini en aza indirmeye odaklanıyor. Sürdürülebilirliği yalnızca operasyonel bir hedef olarak değil, uzun vadeli bir dönüşüm aracı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, dijital tarım teknolojileri ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle çiftçilerin verimliliğini artırmanın yanı sıra doğal kaynakları koruyarak tarımda yeşil dönüşüme öncülük ettiklerini aktardı.

Sürdürülebilirlik alanında Tat Gıda olarak yakın zamanda gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Memiş, şunları kaydetti:

"2024'te DXAS & KAGOME işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Domateste Etkili Su Kullanımı' projesi sayesinde yüzde 23 oranında su tasarrufu sağladık. 2023 yılında başlattığımız 'Tarımda Dijital Dönüşüm Programı' kapsamında bugüne kadar 164 çiftçimizi 18 bin 300 dekar alanda dijital tarımla buluşturduk. Bu sayı, yıl sonunda 300 çiftçiye ulaşacak. Doktar işbirliğiyle kurulan dijital sensör istasyonları ve böcek tuzaklarıyla, çiftçilerimizin verimi yüzde 28 oranında arttı. Uydu görüntüleme teknolojileriyle tarla sağlığı takip edilerek yüzde 16'ya varan verim artışı sağlandı. Yapay zeka destekli çözümlerle ise yüzde 22 daha az kimyasal kullanımı mümkün oldu."

"300 hektarlık arazide yeşil uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Tat Gıda'nın sürdürülebilirlik programında eğitim faaliyetlerinin önemli yer tuttuğunu, çiftçilere üretim, dijital tarım ve sürdürülebilirlik konularında seminerlerle destek olduklarına işaret eden Memiş, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) desteklediği eğitim programıyla 2026'ya kadar 1200 çiftçiye ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Memiş, gençlerin tarıma kazandırılması amacıyla Ege ve Uludağ üniversitelerinde gerçekleştirdikleri eğitimlerde 220 öğrenciye ulaştıklarını belirterek, "Tat Gıda olarak 2030'a kadar gübre kaynaklı sera gazı emisyonlarını yüzde 30, toksik kimyasal kullanımını yüzde 20 ve su ayak izini yüzde 15 azaltmayı, ayrıca 2027'ye kadar 300 hektarlık sözleşmeli tarım arazisinde yeşil uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar, yalnızca verimlilik değil, sürdürülebilirlik, kaynak yönetimi ve gıda güvenliği açısından da büyük katkılar sunuyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Tat Gıda'nın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek amacıyla güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına yoğunlaştığını aktaran Veysel Memiş, bu alandaki projeleri Manisa ve Afyon'da gerçekleştireceklerini ifade etti.

Memiş, "Yıl içinde sürdürülebilirlik projelerimiz kapsamında, Manisa Akçaköy'de 1,98 MWe ve Afyon Çiçektepe'de 7.3 MWe kapasitelerinde iki GES kuracağız. Bu yatırımlar sayesinde, elektrik tüketimimizin yüzde 97'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Ayrıca karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla yıl içerisinde şirket araçlarımızı kademeli olarak elektrikliye dönüştürmeyi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda, 2030'a kadar karbon emisyonlarımızı yüzde 55 oranında azaltmayı, 2050'e kadar ise 'net sıfır' emisyon hedefimize ulaşmayı taahhüt ediyoruz." görüşlerini belirtti.