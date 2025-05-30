Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde Değişiklik

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde Değişiklik
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Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik, emlak sektöründe fiyat artışlarının önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin minimalize edilmesi amacıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, genel ekonomik verilerle uyumsuz fiyat artışları yasaklandı ve emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlendi.

Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliği ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede, ilan platformlarında yer alan taşınmaz ilanları yakından takip edilmekte, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan fiyat artışlarının yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle artık sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecektir" denildi.

Değişiklik ile emlak sektöründe fırsatçılıkla mücadele edildiği belirtilerek, "Anılan mevzuat değişikliği ile emlak sektöründe fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele imkanı sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının tesisi için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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